Трамп сделал громкое заявление о потере Украиной территорий

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил убеждение, что Украина в дальнейшем будет терять территории в Донецкой области, которые до сих пор контролирует.

Об этом американский лидер сказал в радиоинтервью Fox News, пишет ZN ua.

Во время разговора ведущий спросил Трампа о том, считает ли он, что Украина будет вынуждена отказаться от территорий, еще не потерявших в войне.

"Они потеряют (территорию - Ред.) за короткий промежуток времени, да", - ответил глава Белого дома.

После этого ведущий уточнил, что речь идет о всей Донбассе.

"Они теряют земли... Так что мы здесь ради одного. Мы хотим прекращения убийств", - ответил Трамп.

Он также сказал, "это вышло из-под контроля". По его словам, за прошедший месяц украинцы и россияне потеряли в войне 25 тысяч человек.

Напомним, в "мирном плане" Трампа, состоящего из 28 пунктов, говорится, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса , включая неоккупированные территории. Москва же обещает не нападать на Украину или другие страны Европы и закрепит это обещание в законодательстве.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Украина не рассматривает вопрос изменения границ. По ее словам, возможные дискуссии могут касаться только технических деталей определения "линии остановки", а "изменение украинских границ не то, что может быть предметом переговоров".

Заметим, вечером 21 ноября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу "мирного плана". Глава государства подчеркнул, что сейчас страна переживает один из самых трудных моментов истории. По его словам, давление на Украину самое тяжелое, и государство оказалось перед очень сложным выбором.