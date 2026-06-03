Трамп сделал громкое заявление о войне в Иране: когда могут завершиться переговоры

Дональд Трамп / © Associated Press

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Переговоры с Ираном продвигаются успешно и могут завершиться уже в ближайшие дни.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

По словам американского лидера, Вашингтон рассматривает дипломатический путь как приоритетный, поскольку мирное соглашение позволит избежать массовых жертв.

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«Мы могли бы продержаться еще 2–3 недели и уничтожить всех. Это очень легко сделать. Но если мы сможем добиться заключения письменного соглашения, которое позволит достичь того же результата без массовых жертв, я бы хотел это сделать», — отметил Дональд Трамп.

В то же время глава Белого дома отметил, что финальный результат зависит от готовности к компромиссам обеих сторон процесса.

«Теоретически они уже почти готовы подписать документ. Что вы видели в последние вечера: для танго нужны двое», — добавил Трамп.

Президент США также подчеркнул, что при успешном завершении переговоров, о первых официальных итогах может стать известно уже в конце этой недели.

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«Сами переговоры идут очень хорошо… Возможно, этого не произойдет, но если да, то, вероятно, это произойдет в выходные», — подытожил американский лидер.

Война в Иране — последние новости

Напомним, в последние дни ситуация вокруг Ирана снова резко обострилась. США заявили об ударах по иранским военным объектам после новых атак Тегерана на цели в Кувейте и Бахрейне.

К слову, Иран нанес ракетно-дроновый удар по международному аэропорту Кувейта. Из-за атаки работу аэропорта временно приостанавливали, рейсы перенаправлялись в другие аэропорты, погибли и ранены.

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