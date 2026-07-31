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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп сделал громкое заявление о завершении войны: что предлагает Зеленскому и Путину

Президент США Дональд Трамп считает, что лидеры Украины и России заинтересованы в прекращении войны, но между ними сохраняется глубокая взаимная неприязнь.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что для прекращения войны России против Украины обе стороны должны быть готовы к компромиссам.

Заявление Трампа, сделанное в беседе с журналистами во время открытого заседания Кабинета министров в Кэмп-Дэвиде, цитирует Clash Report.

По словам американского президента, «никто не хочет идти на уступки», однако и российскому диктатору Владимиру Путину, и президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется пойти на определенные уступки, чтобы заключить соглашение».

Трамп также высказал мнение, что оба лидера заинтересованы в прекращении войны, хотя между ними сохраняется глубокая взаимная неприязнь.

«Я думаю, он [Зеленский] хочет заключить соглашение, и я думаю, что Путин хочет заключить соглашение, но между ними существует большая неприязнь, как вы, вероятно, заметили», — заявил президент США.

В то же время Трамп признал, что, вступая в должность президента, ошибочно считал российско-украинскую войну самым простым международным конфликтом для урегулирования.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что ежемесячно в войне гибнут от 25 до 30 тысяч «молодых, прекрасных людей, солдат», не уточнив, о потерях какой из сторон идет речь.

Напомним, ранее в ходе беседы с журналистами Дональд Трамп предложил «простое решение» для прекращения боевых действий. Его позиция основана на личном диалоге с руководством Украины и России с целью достижения мира.

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Дата публикации
Количество просмотров
2678
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