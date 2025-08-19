Трамп сделал громкое заявление: планирует мирный саммит с участием Зеленского и Путина

Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина встретиться лицом к лицу на мирной конференции, которую он намерен созвать.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам Трампа, саммит должен стать шагом к прекращению войны, которая длится уже более трех с половиной лет.

Предлагаемый план, как отмечают обозреватели, является смелым и одновременно рискованным шагом, ведь предполагает начало переговоров без предварительного достижения прекращения огня. Кроме того, Киев и Москва, похоже, остаются на значительном расстоянии в позициях относительно условий возможного окончательного соглашения.

Напомним, 18 августа после встречи с Зеленским в Вашингтоне Трамп сказал, что звонил по телефону Путину и начал подготовку к саммиту между президентами Украины и России, место проведения которого еще будет определено. По словам Трампа, "после этой встречи мы проведем трехстороннюю встречу с участием двух президентов и меня".

По информации журналиста Axios Барака Равида, встреча Зеленского и Путина может состояться до конца августа.