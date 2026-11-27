Трамп и Путин. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп довольно неожиданно объяснил, почему неоднократно называл фюрера Российской Федерации Владимира Путина своим другом.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

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По его словам, эта риторика вроде бы частью его стратегии, направленной на завершение войны в Украине и заключение мирного соглашения. Трамп заверил, что занимает жесткую позицию по Кремлю. Мол, его льстивые высказывания в адрес Путина не стоит воспринимать буквально.

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«Я назвал Путина „другом“ только ради мирного соглашения. Я мог бы сказать ему, что он мне не друг», — объяснил американский президент.

Глава Белого дома подчеркнул, что не хочет обострять личные отношения с российским лидером. По мнению Трампа, это лишь усложнило бы переговорный процесс.

В который раз президент США заявил, что главное препятствие на пути к миру — вражда между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время, по словам Трампа, он стремится сохранять возможность диалога с обеими сторонами, чтобы «остановить кровопролитие».

Реакция на слова Трампа о друге-Путине

После завершения саммита АТЭС в Китае Трамп посвятил Путину отдельную публикацию в соцсети Truth Social. Он обнародовал красноречивое общее фото, на котором жмет руку «фюреру» Кремля, а также прописными буквами написал — «My Friend», что в переводе означает «Мой друг».

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В то же время, президент Украины Владимир Зеленский жестко высказался о дружбе Трампа с Путиным. Украинский лидер подчеркнул, что современный диктатор не может быть другом, он агрессор и убийца, принесший фашизм в XXI век.

В свою очередь, премьер Польши Дональд Туск потролил Трампа из-за этих слов: «Боже, храни нас от таких друзей».

Младший британский министр по связям с регионами и по европейским делам Гемиш Фалконер назвал Путина «мясником» и раскритиковал «варварскую, незаконную войну России».

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