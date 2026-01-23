Трамп сделал неожиданное признание об Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп выразил восхищение тем, как украинцы живут без тепла из-за атак армии РФ

Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает Clash Report.

«Это очень тяжело, действительно тяжело для людей в Украине, я вам так скажу. То, как они живут — без тепла, когда на улице 20 градусов ниже нуля… Знаете, там очень холодно. В большинстве своем там климат холоднее, чем в Канаде», — высказался президент США.

По его словам, очень впечатляет, что украинцы делают, чтобы выжить. Вместе с тем Трампа отметил то, что так не должно быть.

«Они живут без тепла. Я спросил их: „Как вы это делаете?“. И он дал мне ответ… Это действительно поражает, что они делают, чтобы выжить. Но так жить нельзя», — говорит глава Белого дома.

Напомним, спецпосланник США Стив Виткофф фактически принял сторону РФ, комментируя российские атаки на Украину. В ходе общения с журналистами он отказался осудить удары по украинской гражданской инфраструктуре. По его словам, «они (РФ и Украина — Ред.) воюют, они стреляют друг в друга».