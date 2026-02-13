ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1856
Время на прочтение
1 мин

Трамп сделал неожиданное заявление о мирном соглашении России и Украины

Трамп призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что российская сторона выражает готовность к заключению соглашения, а президент Украины Владимир Зеленский должен активизировать усилия в этом направлении.

Об этом он заявил, общаясь с журналистами, передает Clash Report.

По словам американского лидера, украинскому президенту необходимо начать действовать в ближайшее время. Трамп подчеркнул, что в случае промедления Украина рискует упустить благоприятную возможность для урегулирования конфликта.

«Россия хочет заключить сделку, и Зеленский должен начать действовать. Иначе он упустит отличную возможность. Он должен действовать», — подчеркнул Трамп.

Что известно о мирных переговорах Украины с США и Россией

Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на постоянную работу украинской переговорной группы, российская сторона избегает конкретики. Вместо дипломатического диалога агрессор использует привычную тактику устрашения и информационных манипуляций.

Впоследствии в Кремле заявили, что существуют договоренности об очередном раунде мирных переговоров.

Ранее Зеленский раскрыл, при каком условии возможны разговоры о территориях с Россией.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о достижении прогресса после двух раундов состоявшихся в Абу-Даби важных трехсторонних консультаций.

Дата публикации
Количество просмотров
1856
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie