Трамп сделал неожиданное заявление о необходимости выживания Украины и упрекнул Европу

По словам политика, Европа должна помогать Украине в выживании больше, чем Штаты.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки и кандидат в президентское кресло Дональд Трамп неожиданно назвал выживание Украины важным для Америки.

Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social, сообщает Reuters.

Трамп подчеркивает, что некоторые европейские союзники тратят недостаточно средств для поддержки Украины. Призвал партнеров "сравняться" с Вашингтоном в уровне помощи Киеву.

"Почему Европа не может сравниться или соответствовать деньгам, вложенным Соединенными Штатами, чтобы помочь стране, отчаянно нуждающейся в помощи?", — подчеркнул американский политик.

По его словам, что для США "важно выживание Украины". Что больше – Трамп даже упрекнул партнеров, что прежде всего Европа должна быть больше заинтересована в этом.

"Как все соглашаются, выживание и сила Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это также важно и для нас! Двигайтесь, Европа!", — подчеркнул экс-президент Соединенных Штатов.

Напомним, лед тронулся и после пяти месяцев споров и задержек в США согласились проголосовать помощь Украине. За выделение денег выступил даже спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, который и не выносил законопроект на голосование все это время.

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