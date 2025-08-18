ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
6077
Время на прочтение
1 мин

Трамп сделал неожиданное заявление о прекращении огня и мире в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией не обязательно поначалу прекращать огонь.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что мирное соглашение между Украиной и Россией можно заключить, даже если война продолжается.

Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме.

"Я не думаю, что для этого нужно прекращение огня. Если посмотреть на шесть соглашений, которые я заключил в этом году, все они были заключены в состоянии войны. Я не заключал никаких соглашений о прекращении огня", - сказал Трамп.

В то же время он отметил, что концепция прекращения огня ему нравится, ведь это останавливает убийства людей, но в то же время можно работать над мирным соглашением, даже пока продолжаются боевые действия.

"Можно заключать соглашение и работать над миром, пока они воюют", - добавил президент США, подчеркивая стратегический подход к переговорам.

Также президент США ответил, состоится ли в ближайшее время переговоры Трампа, Зеленского и Путина.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie