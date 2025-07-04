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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп сделал неожиданное заявление о прекращении поставок оружия Украине

Трамп набросился с новыми обвинениями на экспрезидента Байдена, который, предоставляя другим оружие, "опустошил всю страну".

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы Белый дом продолжает давать оружие Украине.

Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами на авиабазе "Эндрюс" в Вашингтоне, сообщает Clash Report.

Журналист спросил Трампа о приостановке поставок оружия Украине. Президент ответил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поддержку Киева.

"Мы этого не сделали, предоставляем оружие. Но мы дали так много оружия... Работаем с ними и стараемся им помочь. Но мы этого не сделали", - подчеркнул глава Белого дома.

Кроме того, он упомянул и своего предшественника Джо Байдена. Он, по словам действующего президента, "опустошил всю нашу страну, давая им оружие".

"Мы должны убедиться, что у нас достаточно для себя", – добавил Трамп.

Напомним, на днях стало известно, что США останавливают поставки Украине некоторых видов оружия. В Белом доме подчеркивают, мол, к такому решению пришли, чтобы поставить интересы Америки на первое место.

Известно, что руководитель Пентагона Пит Гегсет приказал отсрочить поставки вооружения после того, как опубликовал служебную записку об аудите арсеналов боеприпасов . при своем президентстве.

В американском Минобороне подчеркивают, будто готовят для Дональда Трампа новые варианты военной помощи Украине. Пентагон тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы достичь главной цели — окончания войны.

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