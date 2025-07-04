Трамп сделал неожиданное заявление о прекращении поставок оружия Украине

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы Белый дом продолжает давать оружие Украине.

Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами на авиабазе "Эндрюс" в Вашингтоне, сообщает Clash Report.

Журналист спросил Трампа о приостановке поставок оружия Украине. Президент ответил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поддержку Киева.

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"Мы этого не сделали, предоставляем оружие. Но мы дали так много оружия... Работаем с ними и стараемся им помочь. Но мы этого не сделали", - подчеркнул глава Белого дома.

Кроме того, он упомянул и своего предшественника Джо Байдена. Он, по словам действующего президента, "опустошил всю нашу страну, давая им оружие".

"Мы должны убедиться, что у нас достаточно для себя", – добавил Трамп.

Напомним, на днях стало известно, что США останавливают поставки Украине некоторых видов оружия. В Белом доме подчеркивают, мол, к такому решению пришли, чтобы поставить интересы Америки на первое место.

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Известно, что руководитель Пентагона Пит Гегсет приказал отсрочить поставки вооружения после того, как опубликовал служебную записку об аудите арсеналов боеприпасов . при своем президентстве.

В американском Минобороне подчеркивают, будто готовят для Дональда Трампа новые варианты военной помощи Украине. Пентагон тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы достичь главной цели — окончания войны.

Дата публикации 19:38, 02.07.25 Количество просмотров 174 USAID - все! США оставляют мир без финансовой помощи