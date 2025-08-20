Трамп сделал неожиданное заявление о встрече Зеленского и Путина

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что было бы не плохо, если бы встреча лидера Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина состоялась без его непосредственного участия, а в двустороннем формате.

Об этом американский лидер высказался во время The Mark Levin Show, пишет CNN .

"У меня была очень успешная встреча с президентом Зеленским. Теперь я подумал, что было бы лучше, если бы они встретились без меня, просто чтобы посмотреть - я хочу посмотреть, что будет дальше. Знаете, у них были сложные отношения, очень плохие, очень плохие отношения", - сказал президент США.

Реклама

По словам Трампа, он хочет увидеть, к каким результатам сможет привести такой диалог.

"Увидим, как они это сделают. Если нужно – а это, вероятно, будет так – но если нужно, я пойду и, вероятно, смогу закрыть встречу. Я просто хочу увидеть, что состоится на ней. Поэтому они сейчас ее готовят. Мы увидим, что будет дальше", – говорит Трамп.

Он также отметил, что готов лично приобщиться к переговорам в будущем, если это станет необходимым.

"Если потребуется - а это, вероятно, потребуется - я поеду и, вероятно, смогу помочь достичь соглашения. Но сначала хочу увидеть, что состоится на их встрече", - добавил он.

Реклама

Напомним, 18 августа президент США Дональд Трамп связался «с российской стороной», предложившей провести двустороннюю встречу в формате Украина-Россия, а затем трехстороннюю: Украина-Россия-США. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что «готов ко всем форматам». В частности, до встречи с Путиным.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что якобы Москва не отказывается от "никаких форм работы" по украинскому урегулированию, но "нужны какие-либо контакты с участием первых лиц готовить предельно тщательно".