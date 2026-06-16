Трамп сделал неожиданное заявление о завершении войны в Украине

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что агрессор Российская Федерация должна заключить мирное соглашение с Украиной.

Об этом он высказался в ходе общения с журналистами на саммите G7, пишет Sky News.

«Россия должна заключить сделку. Россия потеряла множество людей, как и Украина. В прошлом месяце они лишились 35 тыс. солдат между собой. В среднем это было 25 тыс. человек, преимущественно солдат, молодых, красивых людей. Происходящее просто безумие», — подчеркнул американский президент.

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Трамп подтвердил, что утром уже имел «очень хорошую» встречу с Зеленским, а также анонсировал. что встретится с ним сегодня со временем.

Президент США также подчеркнул, что между «фюрером» РФ Владимиром Путиным и Зеленским существует «многие неприязни».

Напомним, ранее Трамп заявил, что после подписания соглашения с Ираном теперь его внимание в Украине.

«Я думаю, что они оба (Зеленский и Путин — Ред.) открыты к этому. Теперь, когда это (война в Иране — Ред.) завершено, мы сосредоточимся на этом (Украине — Ред.)», — сказал президент США.

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