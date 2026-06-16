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Трамп сделал неожиданное заявление о завершении войны в Украине
Трамп назвал российскую войну против Украины «безумием» и в очередной раз заявил о потерях.
Президент США Дональд Трамп заявил, что агрессор Российская Федерация должна заключить мирное соглашение с Украиной.
Об этом он высказался в ходе общения с журналистами на саммите G7, пишет Sky News.
«Россия должна заключить сделку. Россия потеряла множество людей, как и Украина. В прошлом месяце они лишились 35 тыс. солдат между собой. В среднем это было 25 тыс. человек, преимущественно солдат, молодых, красивых людей. Происходящее просто безумие», — подчеркнул американский президент.
Трамп подтвердил, что утром уже имел «очень хорошую» встречу с Зеленским, а также анонсировал. что встретится с ним сегодня со временем.
Президент США также подчеркнул, что между «фюрером» РФ Владимиром Путиным и Зеленским существует «многие неприязни».
Напомним, ранее Трамп заявил, что после подписания соглашения с Ираном теперь его внимание в Украине.
«Я думаю, что они оба (Зеленский и Путин — Ред.) открыты к этому. Теперь, когда это (война в Иране — Ред.) завершено, мы сосредоточимся на этом (Украине — Ред.)», — сказал президент США.