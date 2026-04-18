Трамп сделал новое неожиданное заявление о войне с Ираном

Соединенные Штаты Америки могут не продолжать временное перемирие с Ираном, если до 22 апреля переговоры не приведут к заключению соглашения. Это создает риск возобновления военных действий.

Об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, сообщает CNN.

Руководителя Белого дома спросили, возобновит ли он удары, если переговоры не увенчаются успехом. Трамп ответил, что, возможно, он не продолжит двухнедельное прекращение огня, которое началось 8 апреля.

«Возможно, я не продлю срок действия соглашения, и тогда у вас будет блокада, и, к сожалению, нам придется снова начать сбрасывать бомбы», — пригрозил президент Соединенных Штатов.

Война в Иране — последние заявления Трампа

На днях Трамп заявил, что якобы соглашение с Ираном очень близко. По его словам, «это будет соглашение без ядерного оружия». Американский лидер заявил, что Тегеран согласился почти на все требования Вашингтона.

Он отмечает, что Иран действительно пошел на уступки и отказался от обогащения урана. Трамп заявляет, что Тегеран согласился не иметь ядерное оружие в течение следующих 20 лет. В то же время, до сих пор страна не подтвердила заявил президента США.

Кроме того, после разблокирования Ормузского пролива глава Белого дома объявил о кардинальных изменениях восприятия его страны на мировой арене. Мол, США лишились статуса посмешище и стали самой «горячей» страной.

