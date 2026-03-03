Трамп сделал новое скандальное заявление о помощи Украине от США

Зеленский и Трамп. / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка владеет практическими безграничными запасами оружия. Мол, потому может вести войну «вечно». Впрочем, в этом же контексте в очередной раз упрекнул своего предшественника Джо Байдена.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

По его словам, запасы боеприпасов США среднего и выше среднего класса никогда не были «выше или лучше», чем сейчас.

«Как мне сегодня заявили, у нас практически неограниченный запас этого оружия. Войны можно вести „вечно“, и очень успешно, используя только эти запасы. У Соединенных Штатов есть запасы и готовы к большой победе!!!», -написал он.

Однако, добавил Трамп, относительно запасов высочайшего уровня — это они, но «много дополнительного высококачественного оружия хранится для нас в отдаленных районах».

Помощь США Украине

В то же время Трамп в очередной раз обвинил экспрезидента Джо Байдена в «бесплатной» раздаче оружия. В частности, Украине, уже пятый год сдерживающей агрессию РФ.

«Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все… Зеленскому из Украины — на сотни миллиардов долларов. Хотя он отдал много сверхвысококачественного оружия бесплатно, он не позаботился его заменить. К счастью, я восстановил армию во время своего первого срока и продолжаю это делать», — сказал Трамп.

Сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что военная операция против Ирана может занять ориентировочно четыре недели. По его словам, ход операции пока соответствует плану. Более того, добавил он, удары США и союзников оказались более эффективными, чем ожидалось.

Напомним, с утра 28 февраля стало известно, что Израиль начал атаку на Иран. Глава Минобороны Исраэль Кац назвал удары «превентивными». Впоследствии стало известно, что удары совершались совместно с США. Дональд Трамп подтвердил участие Америки и подчеркнул, что цель операции — уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима.