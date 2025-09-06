ТСН в социальных сетях

Трамп сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины

Американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что главная ответственность за предоставление гарантий безопасности Украине лежит на европейских странах, однако США не останутся в стороне.

Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно Европа должна играть ключевую роль в вопросе гарантий безопасности Украины. В то же время, он подтвердил готовность Вашингтона присоединиться к этому процессу.

Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

«Мы поможем им. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, поэтому мы что-нибудь с этим сделаем. Я думаю, люди этого ожидают. Мы поможем им», — отметил Трамп.

Он уточнил, что США не отказываются от поддержки Киева, однако именно европейские партнеры должны выступить первыми в предоставлении гарантий.

«Европа будет первой, и они хотят быть первыми, они хотят, чтобы это кончилось. Европа хочет, чтобы это закончилось», — отметил президент США.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что война в Украине закончится «или за это придется заплатить».

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп все пессимистичнее настроен по быстрому решению войны в Украине, в частности при своем посредничестве, а также по личной встрече лидеров двух лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

