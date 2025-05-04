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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп сделал новое заявление о мире в Украине после заключенного соглашения о недрах

Американский президент признал, что может принять решение выйти из переговоров по урегулированию войны в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что добился большего прогресса в переговорах по мирному урегулированию в Украине с одной из сторон и меньшей — с другой. При этом он не конкретизировал, с кем у США большее понимание — с Россией или Украиной.

Об этом он сказал в интервью NBS News , отвечая на вопрос, приблизился ли американский лидер к заключению мирного соглашения после заключения соглашения о недрах с Украиной.

«Я считаю, что с одной из сторон у нас более тесные отношения, а с другой — возможно, менее тесные. Но не хотел бы уточнять, с какой именно», – отметил Трамп.

При этом президент США признал, что может принять решение выйти из переговоров по урегулированию войны в Украине.

«Придет время, когда я скажу: „Ладно, продолжайте, продолжайте быть глупыми“. Мы говорим об огромной ненависти между этими двумя людьми», — заявил американский лидер.

Как сообщалось ранее, соглашение о недрах, которое было заключено между США и Украиной 30 апреля, в Белом доме назвали «первым в своем роде историческим партнерством» .

Напомним, в британском издании The Telegraph отметили, что Трамп становится воинственным в отношении России под прикрытием увольнения Майка Уолта с должности советника по национальной безопасности.

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