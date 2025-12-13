Дональд Трамп / © Associated Press

Мирное соглашение по Украине, которое продвигают Соединенные Штаты Америки, могло бы сработать.

Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме.

В то же время, он отказался отвечать на вопрос о создании «свободной экономической зоны» на Донбассе.

«Я не хочу это комментировать, делать сейчас. Это очень сложная ситуация. Это будет работать. Многие хотят, чтобы это сработало. Все, что я хочу — это остановить смерть 25 тысяч человек в месяц», — добавил президент США.

Напомним, Киев представил Соединенным Штатам пересмотренный 20-пунктный план действий по прекращению войны России против Украины, заявил вечером в четверг, 11 декабря, президент Владимир Зеленский.

Зеленский уточнил, что США предлагают в качестве компромисса создание «свободной экономической зоны» на контролируемых Украиной частях Донецкой области, которую Россия требует от Киева отдать.

«Они рассматривают это как вывод украинских войск из Донецкой области, а компромисс якобы состоит в том, что российские войска не будут входить в эту часть Донецкой области. Они не знают, кто будет управлять этой территорией», — сказал Зеленский, добавив, что Россия называет ее «демилитаризованной зоной».

Западные СМИ пишут, что Украина находится под растущим давлением США, чтобы быстро заключить соглашение с Россией, которое в последние месяцы активизировало продвижение на передовой и возобновило массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.