Трамп сделал новое заявление о размещении атомных лодок США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал размещение атомных лодок. По его словам, они

"там, где должны быть".

Об этом Трамп сказал в эфире C-SPAN.

Трампа спросили, развернули ли США уже атомные подлодки для противостояния России.

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"Я уже опубликовал заявление, и ответ таков: они находятся в регионе. Там, где они должны быть", – лаконично констатировал президент США.

Напомним, 1 августа глава США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о размещении двух атомных подлодок. Это — реакция на «ядерные угрозы» путинского муртада Дмитрия Медведева.

По словам лидера Штатов, такие «провокационные заявления» со стороны заместителя председателя Совета безопасности РФ требуют мер предосторожности.

«Я приказал разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах — на всякий случай, если эти глупые и провокационные заявления будут чем-то большим, чем просто болтовня. Слова очень важны и часто могут привести к непредсказуемым последствиям. Надеюсь, это не будет один из таких случаев», - отметил Трамп.

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