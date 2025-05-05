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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп сделал новое заявление о войне в Украине: "Были очень хорошие дискуссии"

Президент США намекнул на успех в переговорах по окончании войны в Украине, однако подробности не предоставил.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

На фоне усилий по прекращению войны президент США Дональд Трамп заявил, что у него и его советников в последние дни были достаточно «положительные» дискуссии по Украине и РФ.

Об этом Трамп сообщил в ходе общения с журналистами, пишет Reuters.

«У нас были очень хорошие дискуссии о России и Украине в последние дни», — сказал он.

Подробности «хороших разговоров» Трамп журналистам не раскрыл. В то же время добавил, что между украинской и российской сторонами на фоне войны очень много ненависти.

Ранее Путин заявил, что мир в Украине — это вопрос времени. Он также озвучил свою версию причин полномасштабной войны против Украины. По словам диктатора, он предупреждал о грядущих геополитических изменениях.

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