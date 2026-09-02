Трамп сделал новое заявление о войне в Украине: к чему призвал

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу войны в Украине и будущих отношений с Москвой.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

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Комментируя боевые действия между Россией и Украиной, американский лидер отметил необходимость их завершения, назвав конфликт «глупой войной».

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«Они должны прекратить эту глупую войну», — заявил Трамп.

Кроме того, он высказался о желании наладить контакты с обоими государствами. По его словам, США стремятся иметь хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной и другими странами.

Трамп добавил, что налаживание таких связей открыло бы широкие экономические возможности, поскольку у РФ есть большая территория и очень ценная земля.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент выступил в защиту переговоров с главой Минфина России Антоном Силуановым на саммите G20, утверждая, что война в Украине не будет окончена без встреч.

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