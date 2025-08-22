Трамп сделал новое заявление о встрече Зеленского и Путина о встрече Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на первой встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, отметив, что президенты Украины и России «не очень хорошо между собой ладят».

Заявление американского президента в ответ на вопрос о перспективе встречи между лидерами цитирует Sky News.

При этом Трамп сравнил Путина и Зеленского с маслом и уксусом.

«Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Знаете, это как масло и уксус. Они не очень хорошо ладят по очевидным причинам», — сказал он.

В конце концов президент США дал уклончивый ответ относительно возможности трехсторонней встречи с его участием.

«Посмотрим. А потом посмотрим, придется ли мне там быть. Я бы не хотел», сказал он.

Заявление Трампа прозвучало после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, потому что ее повестка дня «совсем не готова».

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос завершения войны должен решаться на уровне лидеров Украины и РФ. Впрочем, россияне делают все, чтобы такие переговоры не состоялись.