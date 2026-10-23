Трамп сделал новое заявление о завершении войны в Украине: на что надеется

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил о надежде на скорейшее прекращение российско-украинской войны, назвав боевые действия катастрофой.

Об этом Дональд Трамп заявил во время своего выступления.

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Оценивая текущее течение событий и перспективы урегулирования конфликта, политик отметил важность остановить боевые действия.

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«Надеюсь, мы близки к тому, чтобы покончить с российско-украинской катастрофой», — заявил Дональд Трамп.

Американский президент также подчеркнул свое намерение способствовать достижению мира и разрешению конфликта.

«Надеюсь, мы положим этому конец», — добавил он.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее президент США заявил, что война в Украине может закончиться уже в ближайшее время. Он уверяет, что стороны еще никогда не были так близки к этому.

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Ранее мы писали, что накануне до стартующих в ноябре выборов в Конгресс США, президент США Дональд Трамп усилил давление на лидера Украины Владимира Зеленского и смягчает риторику в отношении Владимира Путина.

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