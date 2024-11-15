Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине

Политик не уточнил, на каких условиях он намерен окончить войну.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на российско-украинской войне.

Об этом политик заявил во время своего выступления во Флориде, пишет CNN.

"Мы будем очень упорно работать в отношении России и Украины. Это должно остановиться. Россия и Украина должны остановиться", – заявил он.

По словам Трампа, "не имеет значения погибающие солдаты или люди, которые находятся в городах". Он пообещал, что "разберется с этим". Как именно и на каких условиях политик намерен завершать войну, он снова не уточнил.

Напомним, аналитик The Hill считают, что при президентстве Трампа диктатор РФ Владимир Путин может получить "зеленый свет" для последующей экспансии. Ведь политик давно демонстрирует приверженность Путину и пренебрежительно высказывается об украинском лидере Владимире Зеленском.

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