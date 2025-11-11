Трамп сделал новое заявление об Украине и Третьей мировой войне

Дональд Трамп. / © Associated Press

Ситуация вокруг Украины - вокруг начавшейся Российской Федерацией войны - больше не угрожает мировой войной.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами.

"Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не произошло. А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к Третьей мировой. Этого не произойдет... Я объединил НАТО, собрал всех вместе", - сказал лидер Соединенных Штатов.

Также Трамп в очередной раз заявил, что остановил восемь войн, а завершение им девятой - впереди.

Кроме того, он восхвалил себя как действующего главу Белого дома и отметил, что войны могли бы дойти до берегов США, "если бы президент был плохой". Назвал своего предшественника Джо Байдена "ужасным президентом" и добавил, поэтому "мы получили Россию, Украину и другие катастрофы".

Трамп также отметил, что Штаты больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставку оружия через НАТО.

Напомним, ранее Трамп назвал виновного в войне в Украине. Действующий президент США в очередной раз публично возложил ответственность за начало полномасштабной российско-украинской войны на бывшего президента Джо Байдена. Якобы его администрация подталкивала РФ к агрессии.

