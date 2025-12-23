Трамп сделал новый шаг по Гренландии — Дания резко ответила

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Гренландия критически важна для национальной безопасности Соединенных Штатов, и объявил о назначении специального посланника, который должен заниматься вопросом этого арктического острова.

Об этом пишет Reuters.

В воскресенье Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником США в Гренландии. Это решение повлекло за собой резкую реакцию со стороны Дании и власти самой Гренландии, которые в очередной раз подчеркнули, что остров не может быть объектом аннексии.

Выступая перед журналистами в Палм-Бич (Флорида), Трамп заявил, что интерес США к Гренландии не связан с природными ресурсами, а исключительно с вопросами безопасности. По его словам, вдоль побережья острова фиксируется присутствие российских и китайских судов, что, по мнению американского президента, представляет угрозу.

"Нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Это не вопрос полезных ископаемых. Мы видим российские и китайские корабли по всему побережью", - сказал Трамп, добавив, что Лэндри готов "возглавить эту работу".

Трамп уже не в первый раз публично заявляет о желании включить Гренландию, имеющую автономный статус в составе Дании, в состав США. Губернатор Луизианы Джефф Лэндри открыто поддерживает такую идею. В сообщении в соцсети X он поблагодарил Трампа за назначение и заявил, что для него "большая честь" выполнять эту миссию, подчеркнув, что она не влияет на его должность губернатора.

В то же время, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении подчеркнули, что будущее острова определяют сами гренландцы.

"Невозможно аннексировать другую страну, даже прикрываясь аргументами международной безопасности", - подчеркнули они.

Кроме того, администрация Трампа усилила давление на Копенгаген, приостановив действие лицензий на пять крупных проектов морских ветроэлектростанций у восточного побережья США. Среди них два проекта, которые реализует датская государственная компания Orsted.

Ранее Трамп также заявлял, что Дания, по его мнению, не обеспечивает достаточный уровень обороны Гренландии, а сам остров имеет слишком мало населения для самостоятельной защиты.