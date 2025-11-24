Трамп сделал обнадеживающее заявление об окончании войны в Украине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент СШАДональд Трамп допустил возможность достижения значительного прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной.

Об этом он написал в своей соцсети.

«Действительно ли возможно, что достигается значительный прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной?» Не верьте, пока не увидите сами, но что-то хорошее, возможно, происходит. Бог благослови Америку!», — написал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что 23 ноября в Женеве украинская и американская делегации обсуждали пункты мирного плана Трампа. Украинская сторона провела основательные встречи с США и европейскими партнерами, и сейчас происходят существенные изменения в подготовке шагов для завершения войны.

Белый дом сообщил, что по итогам встречи в Женеве стороны достигли значительного прогрессав разработке мирного соглашения, которое гарантирует суверенитет Украины и справедливый мир.

Сообщается, что после женевских переговоров США и Украина согласовали большинство норммирного плана, уточнили спорные пункты по численности ВСУ, ЗАЭС и обмену пленными. Территориальные вопросы и невступление в НАТО отложили для обсуждения на уровне президента Украины и США.