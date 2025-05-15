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Трамп сделал очередное заявление о своей роли в мирных переговорах
Президент США не устает подчеркивать важность собственной роли в мирном урегулировании.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал очередное заявление о важности своей роли в мирном урегулировании в Украине.
Об этом американский лидер сказал журналистам на борту самолета, сообщает CNN.
Трамп амбициозно подчеркнул, что в вопросе урегулирования в Украине "ничего не произойдет", пока не состоится его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным.
"Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся, ладно? И, очевидно, он не собирался ехать. Он собирался ехать, но он думал, что я уеду. Он не поедет, если меня там не будет. Я не верю, что что-то случится, нравится вам это или нет, пока мы с ним нам не встретимся. гибнет”, - сказал Трамп
По словам президента США, он не разочарован уровнем российской делегации на переговорах в Турции, потому что ничего о ней не знает. Не вызывает разочарования у Трампа и тот факт, что Путин также не участвует во встрече.
Напомним, Трамп, как и Путин, сегодня не прибыл на переговоры в Стамбул. Впрочем, Трамп заявил, что все-таки может улететь в Турцию 16 мая. Однако назвал для этого условие - "если это будет уместно".
Кроме того, президент США высказался, почему Владимир Путин решил не ехать на переговоры в Турцию. Мол, причиной стало его отсутствие.
В свою очередь эксперт Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что переговоры в Турции могут переформатироваться и при этих условиях участие в переговорах могут принять Трамп и Путин.