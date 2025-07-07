Трамп сделал откровенное заявление о своих разговорах с Зеленским и Путиным

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Путин / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно имел хороший телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в то же время разговором с российским лидером Владимиром Путиным был очень разочарован.

Об этом глава Белого дома сказал в ответ на вопрос журналистов.

Обращаясь к Трампу, один из корреспондентов заявил: «Вы сказали, что на днях у вас был стратегический разговор с Зеленским…» Комментируя эти слова, президент США назвал разговор хорошим.

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«Я думаю, что это был хороший разговор. Они очень серьезно на него нападают, как я уже говорил, что так и будет. Они очень серьезно на него нападают, но я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован», — высказался американский лидер.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским состоялся 4 июля. Президент Украины сообщил, что договорился со своим американским коллегой о дальнейших шагах для усиления ПВО.

По информации издания Reuters, Трамп пообещал Зеленскому проверить, можно ли возобновить поставки ракет для систем Patriot, приостановленные решением Вашингтона.

Президент Украины назвал этот разговор, вероятно, лучшим за все время.

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