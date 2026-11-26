Марк Рютте и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвали Россию не допустить расширения войны против Украины. Совместное заявление прозвучало после их встречи во Флориде на фоне дискуссий вокруг подхода Вашингтона к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает DW.

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Трамп и Рютте встретились в среду, 25 ноября, на курорте Мар-а-Лаго. После переговоров они обнародовали совместное заявление, в котором отметили необходимость скорейшего завершения войны.

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«Мы также обсудили важность того, чтобы Россия избегала любых действий, намеренно или ненамеренно расширяющих войну, а также важность скорейшего достижения мирного урегулирования», — говорится в документе.

В Белом доме встречу назвали «выдающейся» и «очень влиятельной».

Кроме войны в Украине политики обсудили ситуацию вокруг Ирана, увеличение оборонных расходов и инвестиций в США и других странах НАТО. В то же время подробности разговора по Ирану не раскрыли.

Почему Трамп назвал Путина «другом» и как на это отреагировали

Напомним, 19 ноября во время встречи в китайском Шэньчжэне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина своим «другом». А уже 21 ноября американский лидер опубликовал совместное фото с российским диктатором, подписав его на английском «My Friend» — «Мой друг».

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Эти слова вызвали реакцию на Украине. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для украинцев Путин является врагом, ответственным за гибель военных и мирных жителей. В американской разведке также заявили, что российский лидер не является другом США по вопросу Украины, хотя саму риторику Трампа объяснили необходимостью диалога между ядерными государствами.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте встал на защиту американского президента. В эфире Fox News он заявил, что Трамп действительно испытывает готовность Путина к переговорам и продолжает давление на Россию.

Отдельно Рютте упомянул усилия Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа по завершению войны. Ранее Кушнер предполагал, что Москва может согласиться на гарантии безопасности для Украины, подобные статье 5 НАТО, однако российская сторона это отрицала.

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