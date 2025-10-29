Трамп сделал признание относительно войны в Украине: удастся ли ее завершить

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп признался, что сначала считал завершение войны в Украине легкой задачей из-за своих хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным. В то же время американский лидер уверен, что войну все же удастся прекратить.

Об этом Трамп рассказал во время выступления в Южной Корее 29 октября, сообщает Bloomberg.

Президент США в очередной раз прокомментировал тему войны в Украине, заявив, что он «думал, что это будет легкое дело», учитывая его отношения с Путиным, но добавил: «это будет решено».

Реклама

Трамп также перечислил восемь войн, которые ему якобы удалось остановить. Среди них — Таиланд и Камбоджа, Индия и Пакистан, Армения и Азербайджан, Демократическая Республика Конго и Руанда, а также Ближний Восток.

«К этому списку присоединится и Россия-Украина», — добавил президент США.

Напомним, Трамп прибыл в Южную Корею для встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что эта встреча приведет к обязательству Китая и Индии покупать меньше российской нефти.

К слову, накануне Трамп в очередной раз повторил, что ему удалось завершить восемь военных конфликтов, и война России против Украины станет девятым, который он намерен урегулировать.

Реклама

В свою очередь американская разведка проинформировала Конгресс США, что Путин «более чем когда-либо ранее» настроен продолжать войну против Украины и не планирует останавливать наступление.