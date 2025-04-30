Трамп сделал противоречивое заявление о желании Путина по войне в Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил убеждение, что президент России Владимир Путин хотел бы остановить войну. В то же время, американский лидер не исключил, что российский диктатор его обманывает.

Об этом Трамп рассказал в интервью ABC News.

«Это возможно», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, «обманывает» ли его Путин. — Да, это возможно. Конечно. Он мог бы немного меня обманывать. Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну».

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Журналист поинтересовался у Трампа, верит ли он в такое желание Путина.

«Если бы — если бы не я, я думаю, он хотел бы захватить всю страну, лично. Я всегда так чувствовал — когда я ушел, даже не было шанса, что это произойдет. Когда Байден вмешался, я не буду говорить, правильно ли он справился с ситуацией, но очевидно, что это было плохо, потому что война началась», — высказался президент США.

«Я думаю, Путин хотел всю Украину», — отметил Трамп.

Он еще раз повторил, что президент России вторгся в Украину потому, что президентом США был Джо Байден.

«Я думаю, что если бы я не проиграл выборы, он (Путин — ред.) получил бы всю Украину. И из-за меня, я действительно верю, что он готов остановить боевые действия«, — сказал американский лидер.

Напомним, накануне Трамп заявил, что «спасает» Украину от России, и если бы не его помощь, Украина была бы «раздавлена».