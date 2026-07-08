Трамп сделал противоречивое заявление об украинцах и россиянах: что выдал

Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что между украинцами и россиянами, по его мнению, «очень мало разницы». Он также сравнил войну между двумя странами со спором о детях.

Об этом президент США сказал во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО.

«Я использовал аналогию, и она звучит просто, но отчасти правдиво. У тебя двое детей в парке, они не любят друг друга и начинают ссориться. Иногда нужно дать им бороться», — сказал Трамп.

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В то же время, американский президент положительно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

По словам Трампа, украинский лидер «проделал невероятную работу» с тем вооружением, которое получила Украина. Вероятно, он имел в виду военную помощь, оказанную Соединенными Штатами.

Ранее Трамп заявил, что в последние недели удалось добиться «значительного прогресса» в вопросе завершения войны в Украине. Американский глава проинформировал о «содержательных разговорах» с Путиным и Зеленским. Он считает, что оба лидера хотят достичь договоренностей. Трамп также выразил надежду, что мирное соглашение удастся заключить в ближайшее время.

Трамп заявил, что верит в будущее Украины, а также высоко оценил роль Зеленского в восстановлении страны. По его словам, Украина имеет значительный потенциал благодаря природным ресурсам, в частности, редкоземельным материалам, и может стать одним из самых успешных государств.

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