Трамп сделал резкое предупреждение на случай, если не будет прогресса по миру в Украине

Дональд Трамп предупредил, что США могут прекратить участие в переговорах / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из мирных переговоров, если Россия и Украина будут продолжать усложнять процесс прекращения войны.

Об этом сообщает Clash Report, цитируя политика.

«Если по какой-то причине одна из сторон будет создавать серьезные препятствия, мы просто скажем: „Вы дураки, вы ужасные люди“, и откажемся от всего. Но, надеемся, до этого не дойдет. Марко (Рубио — ред.) прав, когда говорит, что мы… Мы хотим, чтобы все закончилось», — отметил президент США», — отметил Трамп.

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В то же время он выразил оптимизм по поводу перспектив мирного соглашения:

«Сейчас есть очень хорошие шансы получить российско-украинское соглашение», — сказал экспрезидент.

На вопрос журналистки о том, «играет ли Россия со Штатами», Трамп ответил коротко:

«Никто не играет. Я пытаюсь помочь. Это война Байдена».

По словам Трампа, он пытается быть миротворцем, тогда как предыдущее правительство США не смогло предотвратить войну, которая продолжается уже четвертый год.

Трамп также добавил, что он хочет увидеть энтузиазм от России и Украины, что обе стороны хотят закончить войну.

«Мне кажется, я вижу этот энтузиазм — я думаю, что я вижу его с обеих сторон», — разъяснил президент.

Напомним, Украина и США подписали меморандум, удостоверяющий намерение сторон наконец финализировать соглашение о полезных ископаемых.