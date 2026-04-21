Трамп сделал резкое заявление о продлении режима прекращения огня с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в достижении «значительного соглашения» с Ираном для завершения войны. Однако подчеркнул, что не планирует продлевать срок действия режима прекращения огня, который истекает в среду.

Об этом он сообщил в интервью программе Squawk Box на телеканале CNBC.

Отвечая на вопрос о перспективах второго раунда переговоров, Трамп высказал мнение, что у иранской стороны нет другого выхода, кроме как пойти на договоренность.

«Я думаю, у них нет выбора. Мы уничтожили их флот, уничтожили их военно-воздушные силы, мы уничтожили их лидеров», — заявил президент США.

Трамп добавил, что ликвидация руководства страны в определенной степени усложнила процесс диалога, однако назвал новых лидеров «намного более рациональными». Он охарактеризовал текущую ситуацию как «смену режима». Также отметил, что достиг этого косвенно. Несмотря на оптимизм по поводу финального соглашения, американский лидер выразил нежелание предоставлять дополнительное время для переговоров путем пролонгации прекращения огня.

На прямой вопрос о возможности продления паузы в боевых действиях, срок которой истекает в ближайшую среду, Трамп ответил: «Ну, я не хочу этого делать».

Напомним, 21 апреля в Исламабаде должны были пройти мирные переговоры между США и Ираном. По данным Белого дома, американскую сторону должны представлять вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Однако вскоре Тегеран заявил, что не будет участвовать в переговорах с США из-за позиции Вашингтона и напряжения в регионе.

Ранее мы писали, что США и Иран приблизились к соглашению о прекращении семинедельной войны, однако переговоры оказались под угрозой после публичных заявлений президента Дональда Трампа.