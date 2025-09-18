Трамп сделал резкое заявление о Путине и войне в Украине: что сказал

Трамп и Стармер / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по поводу российско-украинской войны. По его словам, он думал, что благодаря его «личным отношениям» с президентом РФ Владимиром Путиным он сможет легко закончить войну, но это оказалось не так.

Об этом он сказал на совместной конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Я думал, что это будет самый простой вариант (урегулирование в Украине, — ред.) из-за моих отношений с президентом Путиным, но он меня подвел. Он меня действительно подвел «, — заявил Трамп.

Реклама

Слова Трампа раздались на фоне заявления премьер-министра Великобритании. На той же конференции Стармер отметил, что «Путин показал свое настоящее лицо», и добавил, что сейчас продолжается наибольшее наступление с начала полномасштабного вторжения.

По словам Трампа, «Путин убивает много людей». При этом российских солдат погибает гораздо больше, чем украинских.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что президент США Дональд Трамп прекрасно понимает истинные намерения Владимира Путина, однако его переговорная стратегия пока не предусматривает полный разрыв отношений с Россией.

По словам Джонсона, Трамп — «очень мудрый переговорщик», осознающий, что Путин над ним «издевается». Однако, с точки зрения Трампа, сейчас не пора окончательно рвать отношения с российским лидером.

Реклама

Джонсон также подчеркнул, что позиция Путина значительно хуже, чем кажется. Экономика России слабеет, а ее военное положение «не блестящее». Хотя Путин не достиг поставленных целей, международного давления, по мнению Джонсона, недостаточно, чтобы заставить его согласиться на прекращение огня. Даже вторичные санкции против помогающих Индии не являются достаточно сильным рычагом влияния.