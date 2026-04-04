Трамп сделал шокирующее заявление о НАТО: детали

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз набросился на НАТО. Он назвал Альянс «ненадежным союзником» США.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

По словам главы Штатов, НАТО не является надежным союзником для США. Об этом он сказал, комментируя ошибку газеты New York Times в написании названия Североатлантического альянса. В этом контексте он подверг критике издание, которое якобы постоянно «атакует» самого Трампа.

«Газета New York Times, терпящая неудачу из-за нехватки доверия и постоянных атак фейковых новостей на вашего любимого президента, МЕНЕ, тираж которой резко упал, называла нашего сильно ослабленного и крайне ненадежного „партнера“ НАТО Организацией Североамериканского договора. Правильное название — Организация Североатлантического договора — очень интересная ошибка! Стандарты найма и образования в Нью-Йорк Таймс значительно снизились», — написал он.

Также он понастольгировал по временам, когда царили печатные СМИ.

«Верните все новости, которые можно печатать, и сделайте Америку снова большой!», — заключил Трамп.

Как мы писали, Трамп заявил, что хочет вывести США из НАТО из-за того, что, по его мнению, союз неэффективен и зависит от Европы. По словам президента, текущее положение дел в НАТО связано с «поражением» Америки в Иране, и он критикует европейских союзников за недостаточные расходы на оборону.

Ранее Трамп подверг резкой критике позицию Европы относительно войны в Иране и в очередной раз пригрозил возможным выходом США из НАТО. Американский лидер назвал Альянс несправедливым к Америке и призвал союзников увеличить оборонные расходы.