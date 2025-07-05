Трамп сделал шокирующее заявление по поводу войны в Украине: забрал свои слова назад

Дональд Трамп / © Associated Press

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Дональ д Трамп признал, что не уверен в способности прекратить войну России против Украины, чем фактически отошел от обещания, неоднократно повторявшегося во время предвыборной кампании — завершить конфликт в первый день своего возвращения в Белый дом.

Об этом пишет POLITICO.

Я не знаю. Я не могу вам сказать, произойдет ли это», — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета Air Force One, отвечая на прямой вопрос о перспективах прекращения войны.

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Хотя он подчеркнул, что мир остается его приоритетом, слова звучали не так уверенно, как раньше.

В ходе кампании Трамп не раз утверждал, что способен мгновенно остановить войну. Однако в интервью TIME он впоследствии назвал свое обещание преувеличением.

«Ситуация в Украине — это соглашение Байдена. Это не сделка Трампа. Я пытаюсь ее завершить», — сказал он. При этом Трамп стремится выступать в роли посредника между Киевом и Москвой.

Недавно он провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Зеленским. По его словам, разговор с Путиным был неутешительным: «Он хочет идти до конца, просто продолжать убивать людей».

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В свою очередь, разговор с украинским лидером был «очень хорошим и стратегическим». Сам Зеленский охарактеризовал ее как «плодотворную», отметив обсуждение систем ПВО, совместного производства вооружений и инвестиций.

Тем временем Пентагон приостановил некоторые поставки оружия в Украину из-за нехватки американских боеприпасов. Комментируя это, Трамп заявил: «Мы предоставляем оружие… Но мы уже дали так много оружия».

Напомним, ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты временно приостановили поставки Украине партии ракет и боеприпасов из-за беспокойства по поводу собственных запасов военной техники, что подтверждает Белый дом.

Однако в Министерстве обороны Украины заверили, что никаких официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи из Соединенных Штатов не поступало. Для выяснения всех обстоятельств ведомство попросило телефонную консультацию с партнерами из США.

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