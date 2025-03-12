Трамп сделал странное заявление о "любви" между астронавтами

А еще республиканец выдал несколько причудливых шуток о внешности астронавтки.

Президент США Дональд Трамп сделал странное заявление об астронавтах миссии Boeing Starliner Суни Уильямс и Бутче Уилморе. Политик предположил, что они могли влюбиться во время пребывания на Международной космической станции (МКС).

Об этом пишет The Huffington Post.

"Их оставили там. Надеюсь, что они нравятся друг другу, возможно даже любят. Но они остались там. Подумайте об этом", — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Кроме того, президент США озвучил несколько причудливых шуток о внешности Уильямс.

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"Я вижу женщину с распушенными волосами, хорошими, крепкими волосами. Это не шутки", – сказал американский лидер.

Кстати, внешность астронавтки уже не в первый раз становится темой обсуждений. В ноябре 2024 года появились комментарии с предположениями о том, что Уильямс истощена из-за пребывания в невесомости. Сама астронавтка опровергла эти слухи.

"Я вешу столько же, сколько весила, когда прибыла на станцию", – прокомментировала Уильямс с борта МКС.

На высказывание Трампа астронавтка пока не отреагировала.

Астронавты Бутч Уилмор, Ник Хейг и Суни Уильямс / Фото: Associated Press

В свою очередь Уилмор прокомментировал заявление миллиардера Илона Маска о том, что SpaceX могла бы вернуть экипаж на Землю быстрее, если бы не политические мотивы администрации экс-президента США Джо Байдена.

"Политика здесь ни при чем. Нам не сообщали никаких деталей о возможных вариантах возвращения", – сказал астронавт.

Заметим, Вильямс и Уилмор в июне 2024 отправились на МКС для восьмидневной миссии. Но из-за неисправности их космического корабля Boeing Starliner было слишком рискованно перевозить людей. Корабль вернулся на Землю пустым, а Уильямс и Уилмор до сих пор находятся на МКС. Восьмидневная миссия астронавтов превратилась в девятимесячное пребывание в космосе. Сейчас готовится отправка астронавтов "спасательной" миссии Crew-10, которые вернут Уильямс и Уилмора на Землю 16 марта.