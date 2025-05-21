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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп сделал странное заявление о завершении войны в Украине

Президент США сообщил о положительных последствиях его разговора с российским диктатором.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Трамп заявил о «прогрессе» в мирном урегулировании войны в Украине

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой в среду, 21 мая, неожиданно заявил о «достижении значительного прогресса» в переговорном процессе о завершении войны в Украине.

Об этом пишет Clash Report.

По словам Трампа, этот прогресс стал следствием его разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

«После последнего разговора с Путиным был достигнут значительный прогресс в урегулировании войны в Украине», — заявил Трамп.

Напомним, накануне президент США заявил, что не намерен вместе с Европой ужесточать санкции против РФ, а Киев и Москва должны самостоятельно решить, как им заканчивать войну.

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