Трамп сделал важное заявление о прекращении войны в Украине: что он сказал

Трамп имеет контакты как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после контактов с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским возникла надежда на мир.

Об этом говорится в трансляции "Голоса Америки".

Выступая на Конференции консервативного политического действия (CPAC) Дональд Трамп выразил надежду на завершение войны между Украиной и Россией.

"Война – это очень важный вопрос между Россией и Украиной. Люди гибнут, преимущественно молодые украинцы и россияне, и это происходит в таких масштабах, которых не наблюдалось много лет. Я общался с президентом Путиным и надеюсь, что все это закончится скоро. Это ужасная война, тяжело наблюдать за этим", – заявил Трамп.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что Россия не атаковала бы Украину, будь он президентом. Однако он не уточнил, какие именно причины, по его мнению, заставили Кремль начать полномасштабное вторжение.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине отозвать резолюцию ООН, в которой осуждается агрессия России. Соединенные Штаты предлагают свой вариант, в котором нет обвинений Кремля.

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