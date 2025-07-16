Трамп сделал важное заявление о сроках поставки Patriot в Украину

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Первые поставки ракетных комплексов Patriot в Украину, обещанные в рамках соглашения с НАТО, уже начались.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс.

У президента поинтересовались по поводу сроков поставок первых ракет Patriot.

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"Их уже отправляют", - ответил глава Белого дома.

По его словам, первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам. В частности, в Германии.

"Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Штаты получают полную плату", - подчеркнул американский лидер.

Трампа подчеркнул, что США не будут нести никаких финансовых потерь, ведь их на себя взяли НАТО и Евросоюз.

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"НАТО собирается заплатить нам за все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги непосредственно страны Европейского Союза. Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме. Так что нам не придется больше инвестировать", - сказал он.

Как сообщалось, Несколько дней назад президент США заявил, что Украина получит 17 Patriot от третьих стран. По его словам, некоторые системы приедут «очень скоро, уже через несколько дней».

Впрочем, позже сообщил Трамп, он не планирует передавать Украине ракеты дальнего радиуса действия. Однако, по информации CNN , в разговорах с европейскими союзниками в последние несколько недель Трамп не исключал возможности допуска Украины к определенным видам наступательного оружия.

Известно, что США готовят пакет оружия дна в $10 миллиардов. Это первая вооруженная партия в рамках новой инициативы администрации Белого дома, которую Соединенные Штаты планируют реализовать союзникам по НАТО. Источник Axios говорит, что конечная цель поставок – усиление обороноспособности Украины.

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Дата публикации 17:35, 15.07.25 Количество просмотров 98 Мелания развернула Трампа спиной к Путину? Западная пресса просто взорвалась