Политика
462
Трамп сделал важное заявление о сроке окончания войны в Украине

В Давосе Трамп раз хвастался тем, что ему удалось урегулировать несколько конфликтов в мире.

Елена Капник
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о том, что окончание войны в Украине состоится «очень скоро».

Об этом американский лидер заявил 22 января во время подписания устава Совета мира в Давосе, пишет Sky News.

Повторяя свой рефрен о прекращении войн, он еще раз подчеркнул, что достигнут мир на Ближнем Востоке.

«Мы урегулировали восемь войн. Я считаю, что еще одно (урегулирование — Ред.) начнется очень скоро. Это то, что я думал, будет легким, а оказалось, пожалуй, самым сложным», — сказал Трамп, имея в виду войну в Украине.

Напомним, переговоры по прекращению войны в Украине активизировались в течение последних 24 часов. В частности, посланец Трампа Стив Виткофф заявил, что мирный процесс по завершению войны вышел на финишную прямую. По его словам, переговорным командам удалось добиться существенного прогресса, и разрешение конфликта уже близко. Вроде бы осталось решить только один вопрос.

Сегодня посланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер приедут в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным. Американские чиновники должны обсудить с «фюрером» 20-пунктный план по прекращению войны, который «готов более чем на 90%».

462
