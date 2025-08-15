Трамп перед встречей с Путиным сделал важное заявление о территориях Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Путиным на Аляске заявил, что ожидает конкретных результатов от переговоров по Украине. Американский президент подчеркнул, что продолжение атак России не усиливает позиции Кремля, а наоборот — вредит Путину.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force One, передает Sky News.

«Что-то из этого получится», — заявил Трамп.

Трамп добавил, что Путин считает, что продолжающиеся атаки против Украины «дают ему силы», но Трамп говорит: «Я думаю, что это ему вредит».

Среди тем, которые, по словам Трампа, могут обсуждаться — территориальные обмены, гарантии безопасности и экономические отношения.

Он подчеркнул, что окончательное решение о возможных компромиссах должно принимать Киев. Гарантии безопасности, по его мнению, возможны с участием Европы и других стран, но не в формате НАТО.

Трамп также предупредил, что в случае продолжения войны Россия столкнется с «очень серьезными» экономическими последствиями. По его словам, Кремль стремится получить часть американской экономики и бизнеса, но любое сотрудничество возможно только после завершения войны.

Лидер США подчеркнул, что цель переговоров — не только остановка боевых действий, но и создание условий для долгосрочного мира и стабильности в Украине.

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что саммит Путина и Трампа на Аляске стартует в 22:30 по киевскому времени. В состав российской делегации войдут сам Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

В то же время в Белом доме настаивают, что начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

По официальному заявлению американской стороны, в переговорах с Путиным примут участие государственный секретарь США Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, специальный представитель президента Стив Уиткофф и пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Однако Россия вроде бы не ожидает подписания каких-либо документов по итогам саммита лидеров двух стран. Впрочем, говорит спикер Дмитрий Песков, «Путин очертит круг договоренностей, понимания, которых им удастся достичь».