Трамп сделал важное заявление относительно соглашения о полезных ископаемых: что он сказал

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны "достаточно близки" к достижению мирного соглашения по Украине.

Об этом он сказал в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Кроме этого, Трамп подчеркнул, что соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной будет подписано уже сегодня.

"Мы возьмем редкоземельные элементы и используем их для всего, что мы делаем, включая искусственный интеллект и оружие. У нас очень честное соглашение с Украиной. Это большое обязательство со стороны США", – заявил американский лидер.

Со своей стороны Владимир Зеленский убежден, что Трамп не прекратит поддержку Украины.

Он также обратился к президенту США с вопросом о готовности Вашингтона помогать Украине, ведь он знает, на что готова Европа.

Напомним, президент Зеленский поспорил с Трампом и Венсом.

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