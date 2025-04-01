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Трамп сделал заявление о членстве Украины в НАТО и редкоземельных металлах
Президент затронул тему полезных ископаемых Украины.
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинская сторона в обмен на подписание документа потребовала якобы вступление в НАТО. Впрочем, это не обсуждалось.
Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами, пишет CNN .
"Я вижу, что он, Зеленский, пытался изменить условия соглашения относительно редкоземельных металлов. Мы уже подготовили это соглашение. Все сделано. А теперь я слышал от журналистов, что он готов на соглашение ради членства в НАТО или чего-то подобного. Во-первых, это никогда не обсуждалось. Во-вторых, я думаю, высказался американский лидер.
По его словам, мол, вопрос вступления Украины в НАТО (или ее стремление), вероятно, и стал причиной начала войны.
Напомним, The Hill пишет, что Украина может стать жертвой "революции" Дональда Трампа и его любви к Владимиру Путину.