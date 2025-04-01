Трамп сделал заявление о членстве Украины в НАТО и редкоземельных металлах

© Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинская сторона в обмен на подписание документа потребовала якобы вступление в НАТО. Впрочем, это не обсуждалось.

Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами, пишет CNN .

"Я вижу, что он, Зеленский, пытался изменить условия соглашения относительно редкоземельных металлов. Мы уже подготовили это соглашение. Все сделано. А теперь я слышал от журналистов, что он готов на соглашение ради членства в НАТО или чего-то подобного. Во-первых, это никогда не обсуждалось. Во-вторых, я думаю, высказался американский лидер.

Реклама

По его словам, мол, вопрос вступления Украины в НАТО (или ее стремление), вероятно, и стал причиной начала войны.

Напомним, The Hill пишет, что Украина может стать жертвой "революции" Дональда Трампа и его любви к Владимиру Путину.

Дата публикации 18:31, 31.03.25 Количество просмотров 39 Трамп бесится из-за Путина! Угрожает и Зеленскому! Послушайте новые заявления президента США!