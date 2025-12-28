- Дата публикации
Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины: подробности
Американский президент Дональд Трамп анонсировал заключение «сильного» соглашения по безопасности для Украины при участии Европы.
Президент США Дональд Трамп заявил о заключении «сильной» сделки по безопасности для Украины, к которой «активно привлечены» европейские партнеры.
Об этом он сказал во время общения с прессой 28 декабря возле своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Общаясь с журналистами, американский лидер подчеркнул, что будущее соглашение будет «сильным», а роль Европы в его формировании является ключевой.
Трамп не стал раскрывать всех деталей документа, однако высоко оценил готовность союзников к решительным шагам.
«Я считаю, что европейские страны были действительно замечательными. Они вполне соответствуют этой встрече и заключению соглашения. Они все замечательные люди», — подчеркнул Дональд Трамп.
Ранее Трамп сделал заявление относительно дедлайна для мирного соглашения. Он также отметил, на своем стремлении завершить войну в Украине.
Напомним, 28 декабря в городе Палм-Бич, штат Флорида, проходит встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, на которой лидеры обсудят мирный план по завершению войны в Украине.
После этого разговора лидеры позвонят европейским лидерам.