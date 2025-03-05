Трамп сделал заявление о готовности России к миру

Трамп назвал войну в Украине безумием.
Президент США Дональд Трамп заявляет о том, что агрессор Российская Федерация готова к миру. Якобы Вашингтон получил ответные сигналы.
Об этом американский лидер заявил во время выступления в Конгрессе.
По его словам, Штаты имели "серьезные дискуссии с Россией". Именно тогда, отмечает он, Белый дом получил "серьезные сигналы от них о готовности к миру".
"Время прекратить это безумие, пора прекратить убийство, пора закончить эту бессодержательную войну. Если вы хотите покончить с войной, вы должны говорить с обеими сторонами", — заявил Трамп.
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