Президент США Дональд Трамп заявляет о том, что агрессор Российская Федерация готова к миру. Якобы Вашингтон получил ответные сигналы.

Об этом американский лидер заявил во время выступления в Конгрессе.

По его словам, Штаты имели "серьезные дискуссии с Россией". Именно тогда, отмечает он, Белый дом получил "серьезные сигналы от них о готовности к миру".

"Время прекратить это безумие, пора прекратить убийство, пора закончить эту бессодержательную войну. Если вы хотите покончить с войной, вы должны говорить с обеими сторонами", — заявил Трамп.

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