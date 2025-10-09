Трамп сделал заявление о мире в Украине накануне присуждения Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

В четверг, 9 октября, накануне объявления нобелевским комитетом лауреата премии мира, президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся завершить войну России против Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп в очередной раз напомнил о своих успехах в миротворческой деятельности и признал, что прекратить войну, которую развязал Кремль против Украины, оказалось самой трудной задачей.

«Я думал, что быстрее всего будет с Россией и Украиной, и считаю, что это также произойдет. Однако пока они теряют около семи тысяч человек в неделю», — отметил президент США.

Заявление Трампа прозвучало в контексте предстоящего прекращения огня в Секторе Газа во время войны, которую ведет Израиль против палестинской группировки ХАМАС.

По его словам, ХАМАС должен освободить израильских заложников «в понедельник или вторник» на следующей неделе. А подписание самого соглашения состоится в Египте.

«Помните, мы урегулировали семь войн или крупных конфликтов… Это уже восьмой», — похвастался Дональд Трамп.

Напомним, 9 октября президента США Дональда Трампа номинировала на Нобелевскую премию мира еще одна страна — Мальта

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина поддержит номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если США заставят Путина сесть за стол переговоров и прекратить огонь на фронте.