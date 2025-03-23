Трамп сделал заявление о мирном процессе в отношении Украины

Президент США говорит, что процесс продолжается и все под контролем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия по сдерживанию дальнейшей эскалации войны между Россией и Украиной находятся под контролем.

Об этом он сказал в интервью Outkick, пишет Bloomberg.

"Путин никуда не вторгся, когда я был президентом. Он забрал Крым, и он забрал Грузию, когда президентом был Буш, когда президентом был Обама, и он пытается забрать все... Я не думаю, что в мире есть кто-то, кто мог бы остановить его, кроме меня, и я думаю, я надеюсь, что я смогу его остановить", — сказал он.

Напомним, телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским на этой неделе стали важнейшей дипломатической инициативой с момента начала российского вторжения в Украину.

Трамп представит начало любого диалога как триумф, а себя хочет представить уникальным переговорщиком. Однако результаты его усилий пока остаются призрачными, как и обещания закончить войну через 24 часа.

Путин отклонил предложение Трампа о 30-дневном перемирии и выдвинул ряд требований.

В то же время, Кремль не желает полностью игнорировать Трампа, пытаясь сохранить видимость конструктивного диалога, предлагая укрепление личных и межгосударственных отношений.

Читайте также: