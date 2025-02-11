Трамп сделал заявление о мирном соглашении между Украиной и Россией

В последнюю неделю Соединенные Штаты Америки достигли "огромного прогресса" в переговорах Украины и России. Мирное соглашение может быть заключено.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает New York Post.

"Я думаю, что это произойдет", — сказал глава Белого дома о мирном соглашении между Украиной и Россией.

Он выразил мнение, что удалось добиться "огромного прогресса за последнюю неделю" в этом направлении.

"Мы имеем дело с россиянами. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что что-нибудь будет", — подчеркнул президент Соединенных Штатов.

Также издание сообщает – ожидается, что делегация США во главе с вице-президентом Дж. Д. Венсом и специальным представителем Трампа в Украине и России Китом Келлогом встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии в этот же день и обсудит, как положить конец войне.

Напомним, стало известно, когда Трамп поговорит с Зеленским. Вероятно, это может произойти уже на этой неделе.

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